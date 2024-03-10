Нюша намекнула на свое участие в «Маске»: «Семь тел человека»

Певица Нюша в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оставила философское послание, в котором многие разглядели намек на участие артистки в шоу «Маска».

«Семь тел человека или намного больше. А что для вас матрешка? Просто кукла из детства или нечто глубже. Сегодня прочла интересную статью, что матрешка олицетворяет семь тел человека. Все эти тела как бы входят друг в друга, и из-за разности частот вибрации существуют в разных плоскостях», — написала Нюша.

Она уточнила, что именно самая последняя матрешка, сделанная из цельного дерева, символизирует физиологическое тело человека. В связи с этим артистка выразила мысль, что людям следует развиваться одновременно и духовно, и физически. Нюша посетовала, что в современном мире многие разделяют эти значения.

Однако многие фанаты певицы отметили, что такими размышлениями артистка может намекать на свое участие в шоу «Маска», где один из конкурсантов выступает именно в костюме Матрешки.

Ранее Водяной перехитрил жюри шоу «Маска», но все равно покинул проект.