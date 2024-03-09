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В Москве госпитализировали актера Анатолия Васильева

МК: в Москве госпитализировали актера Анатолия Васильева

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Екатерина Цветкова/Russian Look/Global Look Press

Актера театра на Таганке, заслуженного артиста России Анатолия Васильева доставили в больницу в Москве. Как сообщает МК, актера госпитализировали в пятницу вечером, 8 марта.

По данным газеты, 84-летний Васильев упал и получил травму колена. Его доставили в больницу из квартиры в Большом Власьевском переулке для проверки.

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Александрович Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. В 1969 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1969 по 1973 год он был актером Московского театра сатиры. В 1973 году он перешел в Центральный театр Советской армии. С 1995 года актер работает в московском Театре имени Моссовета. Васильев играл в спектаклях «Все в саду» Эдварда Олби (Джек Фостер) и «Ложь для узкого круга» Афанасия Салынского (Андрей Качурин). Васильев — один из создателей, автор музыки и актер спектакля Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана». Был мужем знаменитых актрис Марии Нееловой и Ии Саввиной.

До этого Анатолий Васильев рассказал, что ушел из «Сватов» из-за поверхностных сценариев.

Ранее Татьяна Кравченко призналась, что была влюблена в своего коллегу по «Сватам» Добронравова.

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