Тодоренко о конфликтах с Топаловым: «Немножко ненавидим друг друга»

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась в беседе с «Пятым каналом», что она и муж Влад Топалов ежедневно сталкиваются с кризисом в отношениях.

«Немножко ненавидим друг друга, но гасим это эмоциональное пламя друг в друге и пытаемся направить в нужное русло», — поделилась артистка.

Тодоренко посоветовала парам прислушиваться к друг другу во время конфликта. Как заявила телеведущая, в ссорах возлюбленные не должны забывать, что находятся «в одной команде», а не против друг друга.

«И это нам с Владом очень помогает. Мы вспоминаем, что играем на одном поле, в одной команде, а не друг против друга. Тогда конфликт нивелируется», — отметила блогерша.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава.

В июне 2023 года Топалов рассказал о неловких ситуациях во время появления на свет младшего ребенка. Певец заявил, что супруга просила его зачитывать аффирмации во время родов.

Ранее Сергей Лазарев возбудился от внешнего вида Тодоренко на «Новогодней маске».