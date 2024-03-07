Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автора сериала Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей

Автора Mr. Freeman Мунтяна оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

close
100%
Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Основателя анимационной студии Toonbox и автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на публикации в соцсети. Об этом ТАСС рассказали в Кунцевском суде Москвы.

«Суд признал Мунтяна виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП (производство материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иноагентом), и назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей», — огласили решение в суде.

26 февраля 2023 года создателя Mr. Freeman заочно арестовали. Позже защита мультипликатора обжаловала его заочный арест за фейки о ВС РФ. В конце декабря 2023 года стало известно об объявлении в розыск Павла Мунтяна. Поводом для возбуждения дела стал пост в его соцсетях, сделанный минувшей весной. До этого Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна на 40 тысяч рублей.

Ранее Илзе Лиепа прокомментировала лишение ее литовского гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами