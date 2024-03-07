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Лиепа прокомментировала лишение ее литовского гражданства

Лиепа заявила, что, потеряв гражданство Литвы, остается с Россией

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Александр Гальперин/РИА Новости

Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа, комментируя сообщения о лишении ее гражданства Литвы, заявила, что сделала свой выбор в пользу России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего российского президента. И это еще одно признание, что я со своей страной и со своим президентом», — сказала Лиепа.

По ее словам, она много отдала Литве, в которой у нее остаются родные, друзья и знакомые. При этом, она отметила, что наступает время, когда надо сделать выбор.

7 марта президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны из-за ее слов в поддержку России. Об этом сообщил пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис. По его словам, Науседа согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил артистку литовского гражданства «за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников».

В ноябре 2022 года Лиепа в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» выразила благодарность Вооруженным силам России за то, что «нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями». Балерина также сказала, что доверяет российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее Лиепа отказалась изменить свою позицию по России.

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