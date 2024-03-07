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«Смысла в отношениях нет»: Ирина Безрукова о личной жизни

Актриса Ирина Безрукова призналась, что ее сердце свободно

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irina_bezrukova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Ирина Безрукова в разговоре с порталом «Страсти» призналась, что в данный момент ее сердце свободно.

«В данный момент я не влюблена, и мое сердце свободно. А я так устроена, что если не влюблена, то смысла в отношениях нет. Я считаю, что отношения ради отношений, без любви, не имеют смысла. По крайней мере, мне это полноценной радости никогда не приносило, и я решила больше с этим не экспериментировать», — заявила Безрукова.

При этом она призналась, что не любит рассуждать на тему, каким должен быть мужчина ее мечты. Артистка считает, что если партнер по-настоящему любим, то другие мужчины для девушки перестают существовать. По словам артистки, каждая женщина хочет, чтобы ее возлюбленный был надежным, добрым, а также обладал хорошим чувством юмора. Также она считает, что мужчина не станет перекладывать свои проблемы на женские плечи.

«На самом деле, идеальный мужчина — это для каждой женщины свой мужчина», — резюмировала Безрукова.

Ранее Ирина Безрукова оценила критику Кологривого в адрес известных российских актеров.

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