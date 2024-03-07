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Ирина Безрукова оценила критику Кологривого в адрес известных российских актеров

Актриса Безрукова сочла неэтичными высказывания Кологривого в адрес Абдулова

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Личный архив

Актриса Ирина Безрукова в разговоре с «Страсти.Ру» заявила, что Никите Кологривому не следовало бы так критично отзываться о мэтрах российского кино — Иннокентии Смоктуновском и Александре Абдулове.

«Скажу одно: перед тем, как призывать разрушить все старое, людям «на баррикадах искусства» сначала было бы неплохо самим создать что-то новое с сфере культуры, действительно значимое, монументальное, что останется на века. А история в итоге расставит все на свои места. Да и в целом не очень этично высказываться в адрес мэтров, которых уже нет в живых», — высказалась Безрукова.

При этом она отметила, что мэтры советского и российского кино скорее всего и не стали бы отвечать на критику молодого актера. Также Безрукова призналась, что с Кологривым лично не знакома, так как лишь здоровалась с ним в театре несколько раз.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее в Госдуме оценили, могут ли Пугачеву признать иноагентом.

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