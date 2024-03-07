Орнелла Мути ответила, почему ее любят русские мужчины

Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что ее популярность в России может быть связана с «русским взглядом», который передался ей от предков. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

По ее мнению, из-за этого русские мужчины могут считать ее одной из самых красивых европейских звезд.

«Наверное, потому что у меня есть русские корни, и по моему лицу видно, что у меня русский взгляд. Я имею в виду, когда я приехала в первый раз, много-много лет назад, все думали, что я русская, и меня еще не знали. Я думаю, что я запомнилась россиянам как россиянка. Я очень счастлива и рада, что запомнилась именно так», — сказала актриса.

Мути также отметила, что увидела мурал со своим изображением, который появился на одном из зданий в Сочи, и была удивлена этому.

7 марта сообщалось, что певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) трижды поцеловался с актрисой Орнеллой Мути на прощание. Отмечалось, что изначально инициативу проявила сама Мути: она дважды поцеловала исполнителя, — но музыкант добавил третий поцелуй, тем самым, научив, итальянскую актрису русской традиции. Во время встречи с Мути Дронов также пригласил артистку на свои концерты, которые запланированы в честь 8 Марта в «Крокус Сити Холле».

Ранее Орнелла Мути призвала россиян гордиться своими талантами.