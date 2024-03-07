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Лолита просит вернуть ее на сцену

Певица Лолита попросила вернуть ее на сцену из-за боязни за растения

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Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале, что по приезде в Москву обрезала все свои фикусы, и теперь артистка боится за растения.

«P.S. или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», — пошутила исполнительница.

При этом поклонники Милявской в комментариях поддержали ее идею городского благоустройства. Они признались, что готовы помочь артистке в этом деле.

29 февраля сообщалось, что Лолита уехала из России в Болгарию. У исполнительницы в этой стране проживают мама и дочь.

14 февраля Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она якобы «недостаточно раскаялась» после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и последовавших за этим отмен концертов.

Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц. Лолита добавила, что сейчас собирается помогать в восстановлении храма в одном из новых регионов России.

Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву просят признать иноагентом.

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