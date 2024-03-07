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В США специалиста по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве

Cпециалиста по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве

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SantaGlobal Look Press

Жюри присяжных признало Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непреднамеренном убийстве во время съемок фильма «Ржавчина» (Rust), где актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного пистолета. Эту информацию сообщила телекомпания ABC.

Присяжные провели более двух часов на обсуждение и признали ее виновной в непреднамеренном убийстве, но оправдали от обвинений в подделке улик. После объявления вердикта Гутьеррес-Рид была арестована и может быть приговорена к полутора годам тюремного заключения.

Во время съемок вестерна в 2021 году, где участвовал Алек Болдуин, который также являлся одним из продюсеров, произошел инцидент со стрельбой из оружия, заряженного боевыми, а не пустыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Соуса был выписан из больницы через несколько часов, но оператору не удалось спасти жизнь.

Болдуину предъявляли обвинения в убийстве Хатчинс, но они были отменены из-за недостаточности доказательств. Актер утверждал, что он только взвел курок, но не нажимал на спусковой крючок.

В середине января большое жюри в Нью-Мексико подтвердило обвинения в непреднамеренном убийстве в отношении Болдуина после новой экспертизы оружия, из которого он стрелял. Эксперты восстановили поврежденный револьвер, использованный актером, и установили, что выстрел мог быть сделан только при нажатии на спусковой крючок.

Ранее жена Алека Болдуина впервые опубликовала селфи с мужем и семью детьми.

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