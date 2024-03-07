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«Уродливей человека нет»: Светлана Бондарчук о принятии внешности

Бизнес-вумен Светлана Бондарчук опечалилась пластикой у юных девушек

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a030aa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кажущиеся недостатки внешности могут быть плюсами, уверена бизнес-вумен и автор Youtube-канала «Света вокруг света» Светлана Бондарчук. О принятии внешности она рассказала в подкасте «Вдохновение» от HiFi-стриминга Звук.

По словам Бондарчук, многое в себе ей с детства не нравилось, но после она поняла, что даже вещи, которые ей не нравились, являются ее плюсами.

«Допустим, моя мама, Софья Владимировна, она такая невысокого роста, брюнетка, с пышной фигурой. И тут у нее родилась дочь под 2 метра роста, худая. В каком я была отчаянии в детстве, можете себе представить? Я считала, что уродливей человека нет на земле. Я очень долго не понимала, что я могу быть привлекательной», — признается она.

Сейчас Бондарчук рада своей стройной фигуре. Пластику она допускает, но в исключительных случаях.

«А сейчас это повальное увлечение. То, что с собой делают юные девушки — грустно. Они теряют свою индивидуальность», — опечалилась звезда.

По словам Бондарчук, она не всегда может различить молодых девушек после пластики.

«Я просто в растерянности. А когда в тебе есть что-то несовершенное, но оно твое — это же клево», — заключила она.

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