Жанна Бадоева рассказала, как заменила Максима Галкина* на шоу «Лучше всех!»

Телеведущая Жанна Бадоева рассказала, как заменила шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который до нее вел передачу о талантливых детях «Лучше всех!». Ее цитирует kp.ru.

Бадоева, которая параллельно ведет и тревел-проект «Жизнь других», говорит, что у нее совершенно другая манера работы на шоу — она иначе говорит, иначе реагирует.

«Мы отличаемся максимально. И это норма. Ведь я никогда не буду подражать никому, даже если мне нравится работа этого человека», — сказала она.

По словам Бадоевой, правдивым можно быть, только будучи собой. При этом она признает, что когда принимала приглашение работать в проекте, понимала, что будет встречаться с негативными отзывами.

«Проглотила хорошую «таблетку» от хейта: просто не читаю негативные комментарии. Все. Когда люди говорят, что кто-то хороший, а кто-то плохой, — это всего лишь эмоции, оспорить которые невозможно», — сказала она.

Ведущая отмечает, что работа доставляет ей удовольствие, а все зрители не обязаны любить ее.

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