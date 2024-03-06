Мара выступила перед штурмовавшими Авдеевку военными

Певица Мара выступила перед военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России, штурмовавшими Авдеевку. О концерте сообщили «Известия».

Концерт в Авдеевке в целях безопасности проходил в подземном тоннеле. Мара также посетила храм, уцелевший во время боевых действий.

«Проехали места тяжелейших боев, героических наших штурмов. Зачистка идет, но кругом много неразорвавшихся снарядов, двигаться надо очень внимательно», — рассказала певица, добавив, что над городом летают и украинские беспилотники.

По словам звезды, она приезжала в отряд спецназа к операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разведчикам и минометчикам. Эти военные, уточнила артистка, брали администрацию города и установили на ее здании флаг.

Накануне актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО.

В Донбасс он привез беспилотники. Кроме того, 62-летний Джигурда провел творческий вечер с военнослужащими.

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