Экс-солист «АукцЫона» рассказал, почему его не взяли на СВО

Певец и бывший солист коллектива «АукцЫон» Сергей Рогожин признался, что он хотел принять участие в спецоперации на Украине, однако, ему отказали. Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию «Абзац».

По его словам, он пришел в военкомат и рассказал там, что может стрелять, собирать и разбирать автомат. Однако, по его словам, эти навыки не были востребованы.

«Мне дверь открывают, и там народу полно сидит. Он говорит: «Вот, посмотрите, они все умеют стрелять и разбирать, собирать автомат Калашникова. Вы водить умеете? Нам водители нужны». А там реально логистика просто атас. Я говорю, [что] у меня даже прав нет, не вожу. Мне [в ответ]: «Идите занимайтесь своим делом», — добавил Рогожин.

До этого Сергей Рогожин заявил, что группа «Би-2» стала популярна только из-за того, что их песня прозвучала в фильме «Брат 2». Он назвал творчество «Би-2» вторичным, третичным и десятичным. Он считает, что музыканты не умеют ни петь, ни играть. Похожего мнения Рогожин также придерживается о музыке Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Рогожин назвал дом Киркорова «воплощением пошлости».