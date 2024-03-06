Журналистка Катерина Гордеева* объявила о возвращении проекта «Скажи Гордеевой»

Журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) объявила о возвращении своего проекта «Скажи Гордеевой». Об этом она рассказала в Telegram-канале проекта.

Она поблагодарила зрителей проекта за поддержку. По словам журналистки, авторам шоу предложили финансовую, профессиональную и эмоциональную помощь.

«В этом черном-черном феврале вы искупали нас в нежности, любви и готовности помочь, к которой, честно говоря, мы не были готовы. <...> Но главное: вы писали нам о любви, о том, как мы вам нужны и о том, как вам важно, чтобы мы не сдавались, чтобы мы не сдались», — написала она.

По словам Гордеевой, проект завел страницы на нескольких краудфандинговых платформах, чтобы зрители могли профинансировать выход проекта.

В данный момент у канала «Скажи Гордеевой» 1,65 млн подписчиков.

2 сентября 2022 года Минюст РФ внес Гордееву в реестр физических лиц иностранных агентов.

В конце февраля Катерина Гордеева сообщила, что приняла решение о приостановке своего проекта на Youtube «Скажи Гордеевой».

Она объяснила это тем, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете рекламы у иноагентов. Гордеева пояснила, что ее команда продает рекламные интеграции и снимает на эти деньги фильмы и интервью, но теперь не сможет работать как прежде.

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