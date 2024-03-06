Анфиса Чехова поспорила с сексологом о дружбе между мужчиной и женщиной

Телеведущая Анфиса Чехова поспорила на шоу «Это нормально?» с психологом-сексологом Екатериной Гаврилюк о дружбе между мужчиной и женщиной.

Чехова заявила, что не верит в дружбу между противоположными полами. Гаврилюк не согласилась с этой точкой зрения. Более того, она считает, что мужчина и женщина могут ночевать у друга друга без намека на интим.

Гаврилюк призналась в беседе Ura.ru, что ей было не страшно или волнительно высказывать свое мнение. Он объяснила, что ее точка зрения устоялась уже давно.

«И для меня его (мнения) трансляция на маленькую аудиторию не отличается от трансляции на всю страну. У меня не было задачи доказать свою правоту. Но у нас получилась приятная дискуссия», — поделилась сексолог.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

В январе 2024 года Чехова призналась, что влюбилась в 55-летнего мужчину. Она отметила, что не может назвать имя ухажера. Однако уверила, что ее возлюбленный не из шоу-бизнеса.

Ранее Анфиса Чехова объяснила, почему встречается с иностранцами.