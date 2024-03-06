Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анфиса Чехова поспорила с сексологом о дружбе между мужчиной и женщиной

Телеведущая Чехова заявила, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной

close
100%
Личный архив

Телеведущая Анфиса Чехова поспорила на шоу «Это нормально?» с психологом-сексологом Екатериной Гаврилюк о дружбе между мужчиной и женщиной.

Чехова заявила, что не верит в дружбу между противоположными полами. Гаврилюк не согласилась с этой точкой зрения. Более того, она считает, что мужчина и женщина могут ночевать у друга друга без намека на интим.

Гаврилюк призналась в беседе Ura.ru, что ей было не страшно или волнительно высказывать свое мнение. Он объяснила, что ее точка зрения устоялась уже давно.

«И для меня его (мнения) трансляция на маленькую аудиторию не отличается от трансляции на всю страну. У меня не было задачи доказать свою правоту. Но у нас получилась приятная дискуссия», — поделилась сексолог.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

В январе 2024 года Чехова призналась, что влюбилась в 55-летнего мужчину. Она отметила, что не может назвать имя ухажера. Однако уверила, что ее возлюбленный не из шоу-бизнеса.

Ранее Анфиса Чехова объяснила, почему встречается с иностранцами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами