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Бывший муж Бузовой рассказал о прогоревшем бизнесе

Футболист Дмитрий Тарасов назвал себя безработным

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Блогер и футболист Дмитрий Тарасов признался в интервью «Новому радио», что остался без работы.

Тарасов назвал себя безработным, отметив, что живет «на старых дрожжах». Блогер поделился, что некоторое время назад потерял миллионы рублей после прогоревшего бизнеса. Однако спортсмен уже не переживает на этот счет.

«Я вложил большую сумму, поверил. На тот момент я играл в профессиональный футбол. Бывает, бизнес прогорает. Я это пережил, все нормально» — объяснил футболист.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

В 2018 году Тарасов женился на блогерше Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. В феврале 2024-го Бузова высмеяла бывшего мужа в шоу «Это нормально?». Она отметила, что спортсмена «уже не знают», хотя когда-то он был популярным.

Ранее бывший муж Бузовой сообщил о проблемах со спиной.

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