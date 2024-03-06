Стас Михайлов вспомнил, как потерял все из-за долгов в 90-х

Певец Стас Михайлов признался в Youtube-шоу «Вопрос ребром», что не берет в долг.

Михайлов объяснил, что в 90-е потерял все из-за долга. После этого он пообещал себе больше никогда не повторять эту ошибку. Артист также рассказал, что не брал ипотеку для покупки своего дома на Новой Риге.

«Я стал больше работать, и этот дом никогда не был в ипотеке. Я его сразу выплатил и живу», — поделился певец.

В феврале Telegram-канал Mash сообщил, что Стас Михайлов ликвидировал свой продюсерский центр «Творческая мастерская» из-за низкой прибыли организации.

По данным канала, артист отправил все необходимые для ликвидации документы в ФНС еще в конце 2022 года, однако налоговая служба вынесла окончательное решение о ликвидации бизнеса только сейчас. Фирма Михайлова просуществовала 12 лет и работала в сфере исполнительских искусств, радио- и телевизионного вещания, производства кино- и видеофильмов, телевизионных программ. Однако за 2021 год компания принесла артисту всего 685 тысяч рублей при общей выручке в 5,9 миллионов рублей.

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