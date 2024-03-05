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Беременную жену хирурга Хайдарова госпитализировали

Беременная супруга Хайдарова Сильваши попала в больницу из-за стресса

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silvashi_officiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши призналась, что ее доставили в одну из престижных клиник Московской области на шестом месяце беременности. Ее слова передает Life.

«Сейчас под 24-часовой капельницей лежу. У меня высокий гипертонус, отеки сильные», — заявила женщина.

Сильваши пояснила, что ее положили в больницу на сохранение, отметив, что проблемы со здоровьем начались на фоне стресса из-за скандала вокруг клиники пластической хирургии Хайдарова.

Недавно сообщалось об утрате бизнесмена Петра Гаврилова. Как писал Mash, у мужчины после операции, перенесенной в клинике Хайдарова, началось заражение крови. Позднее сам хирург заявил, что сейчас в клинике проводится внутренняя проверка по факту инцидента. Он пожаловался также, что ему и его коллегам стали поступать угрозы от кибермошенников.

28 февраля юрист хирурга Кристина Высоцкая заявляла, что Следственный комитет России также проводит обязательную проверку в клинике. Уголовное дело не возбуждено, отметила защитница.

Ранее Кудрявцева пожаловалась на деградацию во время больничного.

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