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Билан высказался о своей поездке в Донбасс

Певец Дима Билан посоветовал всем съездить в Донбасс

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Певец Дима Билан отказался рассказывать о своих эмоциях после посещения Донбасса, посоветовав корреспондентам съездить в регион самостоятельно. Его слова передает mk.ru.

«Вы можете взять, съездить и посмотреть, что и как там происходит. Так вы сделаете свое оценочное мнение. Я всем советую: съездите. И вы все увидите своими глазами», — заявил артист.

16 января стало известно, что Билан поехал в ДНР после участия в «почти голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Заслуженный артист России побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра ДНР. Он подарил маленьким пациентам подарки, а детскому центру в Горловке привез необходимые кондиционеры.

Кроме того, Билан передал местному приюту для бездомных животных 3 миллиона рублей, а из другого приюта забрал кота, которого назвал Шахтером. Также он встретился с участниками спецоперации России на Украине и мирными жителями, которые после потери конечностей нуждаются в протезировании.

В середине февраля стало известно, что после попадания в скандал с «почти голой» вечеринкой ДНР посетил певец Филипп Киркоров.

Ранее сообщалось, что Киркоров удалил посты с упоминанием Пугачевой.

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