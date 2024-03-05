Дима Билан рассказал, как рос с цыганами

Певец Дима Билан признался в беседе с kp.ru, что вырос с цыганами.

Билан объяснил, что жил по соседству с людьми, принадлежащими этой этнической группе. Артист признался, что дружил с ними и учился цыганскому языку.

«Я их учил танцевать, они меня тоже учили, чему-то не очень хорошему. Это мои друзья, я даже цыганский язык знал», — поделился певец.

Билан намекнул, что из-за такой тесной связи с этим народом ему неприятно, когда «продавцов воздуха» называют «инфоцыганами». Он объяснил, что из-за такой ассоциации у людей складывается негативное впечатление о народе. По его мнению, подобное определение интернет-мошенников может обидеть реальных цыган.

В марте Дима Билан признался, что мошенники стали обманывать его знакомых, выпрашивая деньги от имени исполнителя. Артист рассказал, что его другу пришло сообщение якобы от него с просьбой дать в долг 400 тысяч рублей. Приятель не увидел подвоха и перевел сумму. Затем певец попытался поддержать приятеля, спросив, нужно ли ему вернуть эти деньги, однако знакомый отказался от помощи и заявил, что сам попался на уловку мошенников.

Ранее актрису Евгению Павлин обманули на миллион рублей.