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ВРНС призывает запретить витч-хаус

Сотрудник «Царьграда» и пресс-секретарь ВРНС призвал запретить витч-хаус

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The Satanic Temple/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Руководитель идеологического отдела «Царьграда» и пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Михаил Тюренков призвал признать жанр музыки витч-хаус экстремистским движением. Об этом сообщает RTVI в Telegram-канале.

По его словам, движение, которое называется витч-хаус, является явно экстремистским и имеет оккультную направленность. Тюренков отметил, что исполнители поклонники такой музыки говорят, что они не являются сатанистами. При этом он вспомнил, что то же самое говорили представители жанра блэк-метал в 80-е, 90-е годы.

«Хотелось бы надеяться, что наши правоохранительные органы в это вмешаются и прекратят деятельность подобных организаций», — сказал Тюренков.

Витч-хаус является жанром электронной и экспериментальной музыки.

До этого ученые рассказали, что происходит в мозге при прослушивании музыки.

Ранее сообщалось, что в Кургане будут судить мужчину, который перебил одну экстремистскую татуировку другой.

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