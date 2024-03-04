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Орбакайте отсудила 5 тыс. рублей у бизнесмена из Южно-Сахалинска

Mash: певица Орбакайте отсудила 5 тыс. рублей за несостоявшийся концерт

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте взыскала 5 тыс. рублей с предпринимателя из Южно-Сахалинска Николая Жданова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Жданов подал иск против Орбакайте из-за того, что он организовал концерт, на который артистка не пришла. При этом адвокаты исполнительницы утверждали, что выступление отменил сам предприниматель. По итогу бизнесмен не смог взыскать с артистки за убытки от организации несостоявшегося концерта, а Орбакайте, в свою очередь, возместила у Жданова затраты на адвокатов. Она требовала взыскать со Жданова 30 тыс. рублей, однако суд принял решение возместить только 5 тыс. рублей.

5 октября 2023 года сообщалось, что Орбакайте должна была выступить в Южно-Сахалинске за 898 тыс. рублей еще в ноябре 2022 года. Однако из-за слухов об отъезде певицы за границу фанаты начали сдавать билеты, поэтому концерт пришлось отменить. Жданов потребовал с Орбакайте 321 тыс. рублей аванса, однако сторона звезды отказалась платить, сославшись на то, что концерт отменил сам организатор.

Ранее Орбакайте ответила на слухи об отъезде из России.

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