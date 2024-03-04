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Звезде «Великолепного века» подарили Чебурашку на фестивале в России

Турецкий актер Бурак Озчивит признался, что хочет чаще посещать Россию

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burakozcivit/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный благодаря сериалам «Великолепный век» и «Черная любовь», посетил всемирный фестиваль молодежи в Сочи и встретился с поклонниками. Об этом сообщает kp.ru.

«Актеры в Турции готовы играть в российских сериалах. Если мы создадим совместный проект, я уверен, мы получим успех и будем снимать очень много фильмов в будущем. Я хотел бы приезжать в Россию чаще, мне нравится ваша энергетика, я знаю, что русские любят работы, где мне удалось сняться», — признался на встрече артист.

Издание подчеркивает, что на фестивале девушки подарили актеру портрет, который нарисовала одна из поклонниц, цветы и маленького плюшевого Чебурашку. С игрушкой, отмечает kp.ru, звезда «Великолепного века» просидел весь фестиваль, отвечая на вопросы слушателей.

Во время беседы актер также признался, что ему не мешает пристальное внимание фанаток, пояснив, что это для него, наоборот, счастье.

Недавно Озчивит во время визита в Россию рассказывал о конкуренции со звездой сериала «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином. Сыгравший одну из главных ролей в сериале «Великолепный век» артист пошутил, что не знает, о ком идет речь.

Ранее сообщалось, что актрису Евгению Павлин обманули на миллион рублей.

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