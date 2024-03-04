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Пародирующий политиков бывший кавээнщик пожаловался на угрозы

Юморист Трикоз рассказал о нападках из-за политических скетчей

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trikozzi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и юморист Евгений Трикоз пожаловался на анонимные угрозы из-за своих политических скетчей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Бывший кавээнщик снимает юмористические видео на политические темы, заверяя, что политикам «тоже хочется порой расслабиться и посмеяться над собой». По словам юмориста, недавно сразу несколько анонимных пабликов и Telegram-каналов начали требовать от него извинений в адрес участников спецоперации на Украине, «всех россиян и Правительства РФ».

Жизни блогера и его семью угрожают, также его предупреждают о преследовании со стороны правоохранительных органов. Кроме того, в Telegram-каналах слили его личные данные: адрес, телефоны и анкетную информацию.

Трикоз начинал карьеру юмориста в команде КВН «Обычные люди», которая была «Чемпионом Высшей лиги» в 2007 году. Сейчас в Telegram-канале Трикоза 8000 подписчиков, на его YouTube и TikTok подписано 72 и 463 тысячи пользователей.

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