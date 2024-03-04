Канье Уэсту отказались предоставлять концертные площадки в Европе

Американскому рэперу Канье Уэсту отказались предоставлять концертные площадки в нескольких странах Европы. Об этом сообщает The Sun.

Представители Канье Уэста пытались устроить его концерты с новым альбомом «Vultures 1» в Мадриде, Берлине, Мюнхене и Кельне, однако получили отказ от организаторов.

Кроме того, с рэпером отказались работать в некоторых странах Азии и Ближнего Востока, в Австралии.

«Его репутация и спорное поведение в последние несколько лет — основная причина. Сейчас почти никто из владельцев площадок и стадионов не хочет пускать его к себе», — рассказал инсайдер

46-летний Канье Уэст в последнее время часто становится героем скандальных новостей из-за своих антисемитских высказываний, восхваления Адольфа Гитлера и откровенных нарядов его жены Бьянки Цензори.

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