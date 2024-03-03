Павел Прилучный вспомнил, чем его поразила Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный в разговоре с PROZvezd рассказал, чем его поразила Зепюр Брутян на съемках сериала «В клетке».

«Она сама по себе миниатюрная. Я смотрел на нее и мне очень нравилось, как она ведет себя с мужчинами. Никогда не даст к себе подойти, что-то сделать не так, как-то по-хамски отнестись. Очень правильно себя несет. Я думал: «Молодец какая!» А теперь она – моя любимая женщина», — воскликнул Прилучный.

По словам актера, они живут как обычная семейная пара — Брутян следит за детьми и хозяйством, а Прилучный ездит на работу. Свободное от съемок и спектаклей время актеры проводят дома, при этом звезда «Мажора» до сих пор устраивает для возлюбленной романтические свидания. Прилучный убежден, что это очень важно.

В 2022 году Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Прошлой весной у пары родился сын. Артисты назвали его Микаэлем. В ноябре 2023 года Зепюр спровоцировала слухи о второй беременности. Она выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с розовой корзиной цветов от мужа.

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