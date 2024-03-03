Звезда турецких сериалов поддержал идею о совместном проекте с Россией

Турецкий актер Бурак Озчивит на марафоне «Знание. Впервые» поддержал идею снять совместный проект с Россией. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Мне кажется, надо уже начать делать совместные сериалы, вы самый наш ближайший сосед, наш ближайший географический сосед. Я считаю, что добрососедство самое важное, что может быть в нашей жизни. Если мы сможем создать первый сериал в России, то потом это пойдет потоком», — заявил Озчивит.

По словам артиста, он без всяких раздумий согласился посетить столь масштабное мероприятие, когда узнал, что туда приедут много молодых людей со всего мира. Озчивит также признался, что его заинтересовала Якутия — он пообещал продолжить изучать этот регион и заявил о планах однажды туда приехать.

Бурак Озчивит во время визита в Россию также рассказывал о конкуренции со звездой сериала «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином. Сперва сыгравший одну из главных ролей в сериале «Великолепный век» артист пошутил, что не знает, о ком идет речь.

Ранее уехавший из России Бурковский сыграл большую роль в американском спектакле.