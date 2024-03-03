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Собчак прослезилась из-за новой песни Пугачевой

Журналистка Ксения Собчак заявила о слезах на глазах из-за новой песни Пугачевой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), в котором тот опубликовал новую песню его жены Аллы Пугачевой.

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», — написала Собчак.

Ее точку зрения поддержала и телеведущая Лера Кудрявцева.

Накануне стало известно, что Пугачева выпустила песню впервые за пять лет. В новой композиции «Не беспокойся за меня» артистка призывает своего избранника не волноваться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда». 1 марта Примадонна впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала за границу с мужем Максимом Галкиным и детьми. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

Ранее уехавший из России Бурковский сыграл большую роль в американском спектакле.

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