Кудрявцева рассказала о проблеме после операции: «Не могу встать на весы»

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале рассказала о тяжелом восстановлении после операции на ноге.

«Даже не могу встать на весы, сколько я нажрала узнать», — пожаловалась звезда.

Затем Кудрявцева поделилась видеороликом со своей первой реабилитации. Она призналась, что пока ей делают только массаж и проводят процедуры с помощью тока.

В феврале Кудрявцева рассказала, что получила серьезную травму колена. Как оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Телеведущая поделилась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

25 февраля Кудрявцева заявила об ухудшении состояния после операции. Она призналась, что ее «кроет конкретно» от наркоза и сильных обезболивающих. Сама операция была проведена 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Гузеева отказалась сниматься в экстремальных шоу.