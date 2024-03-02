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Инстасамка раскрыла причину отмены концертов

Рэперша Инстасамка заявила, что хочет сменить формат шоу

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Peopletalk/Алексей Родин, Денис Шумов

Рэперша и блогерша Дарья Зотеева (Инстасамка) опровергла в Telegram-канале, что отменила концерты из-за просьб активистов.

Зотеева уверила, что никаких ограничений по выступлениями из-за содержания ее музыки нет. Артистка отменила мероприятия сама, так как была недовольна форматом сольных концертов.

«Я хочу дать вам что-то большее, чем раньше. Мы готовим для вас шоу к альбому «RICH WITCH» которое вы сможете увидеть в начале 25 года», — заявила исполнительница.

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что концерты Инстасамки уже отменили в регионах после жалоб активистов, раскритиковавших исполнительницу за образ и аморальность в текстах. При этом Зотеева, отмечает канал, сама поддержала отмену своих выступлений.

26 февраля Mash заявил, что с Инстасамки хотят взыскать 150 млн рублей моральной компенсации. В одном из интервью Инстасамка сказала, что «психологи — скам». Рэперша считает, что психологи разводят на деньги людей, которые сами могут справиться со своими проблемами. По информации журналистов, специалистка Ольга оскорбилась словами артистки и решила подать на нее в суд. Женщина хочет взыскать с Инстасамки 150 млн рублей моральной компенсации.

Ранее Алла Пугачева пообещала выпустить новые песни к юбилею.

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