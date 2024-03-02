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Звезда «Слова пацана» повысил в 2,5 раза гонорар после успеха сериала

Актер Копейкин заявил, что получает около 100 тыс. рублей за съемочный день

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START/Тумач Продакшн

Актер Вячеслав Копейкин рассказал, что получает около 100 тысяч рублей за съемочный день. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По словам Копейкина, его гонорар увеличился в два с половиной раза после успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл Турбо.

«Мне кажется, это не какое-то сумасшедшее повышение. Будь я дурачком, сказал бы: «Я звезда мирового масштаба, пять миллионов за смену и ни рублем меньше!» Нет, конечно. Но я в любом случае понимаю, что сейчас я более востребован», — поделился артист.

Копейкин отметил, что не считает свои гонорары незаслуженными. Он заявил, что адекватно себя оценивает.

В феврале актер Рузиль Минекаев, сыгравший роль Марата, признался, что занимал у матери деньги для переезда в Москву. По словам артиста, мать одолжила ему 110 тысяч рублей, чтобы обустроиться в столице России. Актер признался, что Москва встретила его недружелюбно. Он рассказал, что первое время снимал комнату «с каким-то алкашом» и трудился на двух работах без выходных.

Ранее Кологривый рассказал о проплаченной политике против него.

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