«В ту дверь вошел»: Джигурда посетил Донбасс

Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

В Донбасс он привез беспилотники. Кроме того, 62-летний Джигурда провел творческий вечер с военнослужащими.

«В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!» — пошутил он.

Джигурда намекал на недавние извинения народного артиста России Филиппа Киркорова, который после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, где звезды носили прозрачную одежду, столкнулся с негласным запретом и отменой эфиров. После бойкота Филипп Киркоров записал видеообращение, в котором объяснил, что не знал о характере вечеринки.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Я получил приглашение, обещал прийти и пришел», — говорил он.

В феврале Киркоров съездил в Донецкую народную республику (ДНР), где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Ранее Джигурда устроил дебош в букмекерской конторе после выигрыша.