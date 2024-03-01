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Кологривый рассказал о проплаченной политике против него

Актер Никита Кологривый заявил, что против него ведут проплаченную политику

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Никита Кологривый заявил в своем Telegram-канале, что против него ведут проплаченную политику.

«Меня пытаются сбить с тех мест, которые я заработал честным трудом. Потому что, видимо, боятся за своих протеже. Пытаются меня всячески втянуть в некрасивые вещи», — рассказал звезда «Слова пацана».

Он показал скриншот публикации из соцсети X (ранее — Twitter), в которой сообщается о якобы автограф-сессии с актером в Москве. Он опроверг информацию, назвав запись «ложью и провокацией». Сам фейковый пост, опубликованный 29 февраля, успел набрать свыше 314 тыс. просмотров и чуть больше 3 тыс. лайков.

Кологривый стал известен благодаря роли Кощея в сериале «Слово пацана». Однако после успеха проекта артист оказался в центре скандала.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее продюсер рассказал, почему Лобода не прижилась на Украине.

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