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Продюсер рассказал, почему Лобода не прижилась на Украине

Продюсер Лавров: Лобода лишилась заработка из-за незнания украинского языка

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Кадр из видео/lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Сергей Лавров заявил, что певица Светлана Лобода «не прижилась» на Украине из-за незнания языка. Его слова передает издание mk.ru.

«Хитов на украинском у нее нет. Если есть какие-то песни, то на ломаном языке. Потому как Лобода украинский толком и не знает. Она сейчас вообще в незавидном положении», — подчеркнул эксперт.

По словам Лаврова, артистка лишилась заказчиков, на которых зарабатывала большие деньги. Он пояснил, что сейчас певица «пытается выживать», устраивая массовые концерты.

«Где-то в Тайланде недавно выступала — я смотрю видео с концерта, прямо сарай-сарай. Это не так, как раньше, когда она лучшие концертные площадки в Москве собирала. В Таиланде у нее было все скромненько», — отметил Лавров.

В декабре Telegram-канал Mash писал о том, что певица Светлана Лобода за два года потеряла 300 миллионов рублей ежегодного дохода из-за отказа выступать в России. По данным канала, еще в 2021 году певица заработала около 300 миллионов рублей. Ее доход складывался из концертов, светских вечеринок и рекламы.

Ранее критик сравнил Пугачеву с Челентано и призвал не списывать ее со счетов.

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