Звезда «Триггера» призналась, что сплетничает о коллегах с мужем

Актриса Ангелина Стречина призналась, что вместе с мужем, актером Ильей Малаковым, токсично обсуждает коллег дома. Этим звезда «Триггера» поделилась на шоу «ОК на связи!».

«У нас есть такой момент. Ну, ладно, расскажу. Только наши друзья знают. Когда мы приходим домой, начинаем кого-то обсуждать, у нас есть такая штука — мы такие «О-оу, Клуб веселых крыс», — поделилась артистка.

Она отметила, что ей нравится быть замужем за актером, так как супруг понимает ее проблемы на работе и может дать дельный совет. По словам Стречиной, даже частые командировки не мешают им сохранять прекрасные отношения в семье.

«Это сложно, но это безумно интересно. Раньше я расстраивалась, что мы не видимся — можем месяц, два, три, четыре. А потом оказывается, что так здорово — мы три года вместе и мы постоянно скучаем», — рассказала актриса.

В октябре 2023 года Стречина вспомнила, как Малаков сделал ей предложение на экоферме. По словам актрисы, она не ожидала такого сюрприза, и у нее подкосились ноги. Актриса упала на снег, когда ее избранник приехал к ней на коне и сделал предложение.

Ранее стало известно, что Джиган и Самойлова задумались о пятом ребенке.