Арстисты Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину

После успешных выступлений в Финляндии двое артистов из Львовской оперы не вернулись на Украину. Это спровоцировало начало служебного расследования, сообщает украинское агентство УНИАН.

Андрей Михалиха, солист балета, и Богдан Ключник, артист балета, отказались возвращаться на родину, также в скандинавской стране осталась Юлия, жена Михалиха.

Львовская опера в настоящее время проводит проверку по произошедшему инциденту.

Согласно изданию «Лига», министерство молодежи и спорта Украины намерено исключить из состава национальных сборных команд и лишить спортивных званий 309 спортсменов, не вернувшихся после соревнований.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Москве заочно арестовали актера Алексея Панина.