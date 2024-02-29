Хайдаров пожаловался на угрозы после трагедии в клинике

Хирург Тимур Хайдаров заявил, что ему и его коллегам стали поступать угрозы от кибермошенников после трагедии в клинике. Его слова передает Life со ссылкой на Shot.

«Мне уже сообщили, что в сеть начали запускать слух, якобы, я и Киркоров любовники, я нахожусь в огромном шоке», — заявил врач.

Пластический хирург рассказал, что одному из врачей его клиники поступил звонок, в котором мошенник голосом самого Хайдарова ругал и угрожал сотруднику. Позднее выяснилось, что голос создан с помощью нейросети.

Врач отметил, что сейчас в клинике проводится внутренняя проверка по факту инцидента. По его словам, оперировавший продюсера Петра Гаврилова врач временно не работает.

Недавно сообщалось, что Следственный комитет России также проводит обязательную проверку в клинике Тимура Хайдарова. По словам юриста хирурга Кристины Высоцкой, представители СК выясняют причины трагедии, после чего по результатам проверки будет известен исход ситуации. Уголовное дело не возбуждено, отметила защитница.

Накануне стало известно об утрате бизнесмена Петра Гаврилова. Как писал Mash, у мужчины после операции, перенесенной в клинике Хайдарова, началось заражение крови.

Ранее продюсер предрек Ивлеевой будущее на госслужбе.