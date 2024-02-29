Сериал «Воронины» может вернуться на экраны в следующем телесезоне

Телеканал СТС готовит продолжение сериала «Воронины» под названием «Костя-Вера». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

По данным канала, премьера проекта запланирована на следующий телесезон. Всего в дебютный сезон будет состоять из 13 эпизодов, режиссерское кресло занял Артур Румынский («Мама будет против»).

Сериал «Воронины» были адаптацией американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны и выходили как оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны. Транслировался с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года на телеканале СТС. В марте 2021 года команда сериала приняла решение о закрытии проекта.

В августе появился слух о возвращении в эфир шоу. Поклонники решили, что сериал получил продолжение, после того, как актриса Екатерина Волкова опубликовала кадры со съемочной площадки с актером Георгием Дроновым.

При этом вскоре телеканал СТС опроверг слухи о съемках продолжения. Представитель телеканала сообщил, что артисты участвовали в съемках рекламных роликов канала, и опроверг предположения о съемках нового сезона «Ворониных».

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