«Искренне любим друг друга»: Шаляпин об отношениях с Волочковой

Певец Прохор Шаляпин в интервью «Федерал Пресс» признался, что балерина Анастасия Волочкова многому его научила за время их дружбы.

«С Анастасией Волочковой мы в очень хороших, дружеских, теплых отношениях. Искренне любим друг друга и всегда готовы прийти на помощь. Она – добрая, искренняя, непосредственная и очень ранимая. Но при этом Анастасия невероятно сильный человек, талантливый, который прошел через много трудностей и оброс броней. Я многому у нее учусь», — подчеркнул Шаляпин.

Недавно Анастасия Волочкова рассказала, что пока не встретила спутника жизни и все еще его ищет. В интервью она призналась, что не планирует больше иметь детей даже в случае, если встретит идеального мужчину. Отсутствие детей у избранника также не станет проблемой, добавила Волочкова.

Она не согласилась с тем, что рождение ребенка – это скрепление семьи, назвав это обузой. Балерина рассказала, что во время своей беременности выходила на сцену и уже на следующий день после рождения дочери вернулась к репетициям.

Ранее Волочкова назвала имя миллиардера, ставшего ее главной любовью.