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Иосиф Пригожин призвал не отменять Агутина из-за молчания певца на тему СВО

Продюсер Пригожин призвал не наказывать Агутина за молчание на тему СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru призвал не отменять певца Леонида Агутина из-за его молчания на тему СВО.

«Леонид Агутин — уважаемый музыкант, талантливейший. И если мы всех сейчас будем так [отменять], из-за того, кто, что сказал... У нас и так осталось мало хороших артистов», — пояснил Пригожин.

Муж певицы Валерии также выразил мнение, что Агутин сейчас входит в топ-5 самых популярных и прослушиваемых артистов России, и до сих пор собирает стадионы на своих концертах.

Известно, что, в отличие от Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), Агутин не высказывается на тему специальной военной операции на Украине. В марте 2022 года после начала СВО его жена Анжелика Варум призывала политиков сесть за стол мирных переговоров.

Накануне продюсер Сергей Лавров предположил, что певцу и композитору Леониду Агутину и его супруге, певице Анжелике Варум, не угрожает «отмена» в России. Лавров напомнил, что Агутин хороший музыкант, входит в топ самых востребованных артистов, его любит публика, а его «артистичность перевешивает политичность», при этом «он ничего такого и не говорит».

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что старые артисты не хотят уступать место молодежи.

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