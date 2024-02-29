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Стало известно, как изменились гонорары Киркорова после скандала на голой вечеринке

Продюсер Лавров: Киркоров не изменил ценник в 10 миллионов рублей после скандала

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Сергей Лавров в разговоре с порталом PROZvezd заявил, что Филипп Киркоров не стал понижать ценник ниже 10 миллионов рублей за концерт после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой.

«После того как он вошел не в ту дверь, злые языки стали говорить, что Филипп скатился в цене и готов работать за $50 тысяч, а то и $30 тысяч. Это все выдумки — он никогда не ездил за такие деньги. Эти два месяца он просто не работал», — уточнил Лавров.

При этом он отметил, что несмотря на огромный шквал критики в адрес певца, поклонников у него все-таки больше. Лавров считает, что фанаты соскучились по Киркорову, поэтому вполне вероятно, что артист анонсирует тур ближе к лету. Продюсер предположил, что музыкант может даже поднять ценник на свои выступления на фоне ажиотажа после перерыва.

«На данный момент у Филиппа гонорар такой же, какой был до прихода на голую вечеринку. Но думаю, что гонорары у него возрастут, как только он поедет в тур. Потому что, повторюсь, люди по нему соскучились», — резюмировал Лавров.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что старые артисты не хотят уступать место молодежи.

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