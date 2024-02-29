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Завершились съемки сериала «Чистые» с Кологривым и Бондарчуком

Завершились съемки сериала Николая Хомерики «Чистые» с Бондарчуком и Кологривым

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В России завершились съемки исторического детективного сериала «Чистые» режиссера Николая Хомерики. Об этом пишет kinonews.

Съемки проекта проходили не только в историческом центре Санкт-Петербурга и его окрестностях, но и в таких достопримечательностях, как Дворец Елизаветино, Усадьба Знаменка, Гатчинский дворец и других. Во время съемок шоураннерам приходилось тщательно избавляться от всех признаков современности в кадре, включая дорожные знаки, указатели и даже уличное освещение.

Сюжет рассказывает о проститутках Ксении и Стеше, которые работают в борделе Петербурга в 1903 году. Они живут под контролем безжалостной матроны, в этом мире вся роскошь и блага цивилизации достаются мужчинам, в то время как девушки вынуждены терпеть грубое обращение с собой. Главные роли достались Софье Синицыной и Диане Милютиной, также в сериале сыграли Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Марк Эйдельштейн и Виктория Исакова. Дата релиза пока неизвестна.

Ранее композитор «Бриллиантовой руки» Зацепин назвал кощунством пародию на фильм.

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