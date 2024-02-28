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Брэдли Купер рассказал, как дочь от Шейк спасла ему жизнь

Актер Брэдли Купер признался, что жив благодаря дочери

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ZUMAPRESS/Global Look Press

Американский актер и режиссер Брэдли Купер признался, что дочь от супермодели Ирины Шейк Лея спасла ему жизнь. Об этом он рассказал в подкасте «Диванный эксперт» Дэкса Шепарда.

«Я не уверен, что был бы жив, если бы не был отцом», — признался он.

Дочь Лея родилась у Купера и Шейк, встречавшихся с 2015 по 2019 год, в 2017 году. В этот период, отметил актер, его жизнь была очень динамичной.

«Кто-то должен был сказать — мы бросаем тяжелый якорь. Я бы говорил — как так, мы летим на всех парусах, корабль только что обновили, попутный ветер! А мне нужно было услышать — нет, нет, близится цунами, нужен якорь и нужно его бросить. Потому что это будет самым важным отныне. Твоя ДНК расскажет тебе, что в мире есть что-то поважнее тебя», — рассуждает актер.

Также, по словам 49-летнего Купера, в первые два месяца жизни дочери он не понимал феномен родительской любви и просто с интересом рассматривал растущую Лею, однако после почувствовал, почему родители могут отдать жизнь за своего ребенка.

Накануне Купера и модель Джиджи Хадид заметили на свидании 26 февраля в Нью-Йорке.

Ранее критик нашел связь между Катей Лель и «Фабрикой звезд».

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