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Звезду «Эйфории» арестовали в Нью-Йорке

Актрису Хантер Шефер задержали на пропалестинской акции протеста в США

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Danny Moloshok/Reuters

Звезду «Эйфории» Хантер Шефер задержали вместе с 32 другими демонстрантами на пропалестинской акции протеста в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

25-летней актрисе вручили повестку в суд за нарушение общественного порядка. По словам источников издания, участники акции требовали прекратить израильские бомбардировки Газы. Журналисты сфотографировали Шефер в футболке с надписью: «Прекратите огонь сейчас же», — когда актрису в наручниках уводил офицер полиции.

В ноябре 2023 года стало известно, что актрису Мелиссу Барреру уволили из седьмой части «Крика» после серии постов в социальных сетях о войне Израиля с боевиками ХАМАС. Она отмечала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что с жителями сектора Газа «обращаются как с заключенными концлагеря», заявляя, что их «загоняют в угол, где они сидят без электричества и воды». Она также назвала происходящее этнической чисткой.

Ранее певица Полина Гагарина отказалась исполнять гимн на матче сборной России.

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