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В Дубае отменили концерт группы «Кино»

Группа «Кино» сообщила об отмене концерта в Дубае

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Группа КИНО/VK

Группа «Кино», которую в 2020-х годах воссоздал сын Виктора Цоя Александр, сообщила об отмене своего выступления в Дубае. Сообщение коллектива опубликовано в VK.

«Концерт в Дубае отменен по решению организаторов. За возвратом средств обратитесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов», — сказано в посте.

Мероприятие должно было состоятся 7 марта на Coca-Cola Arena. Представители площадки в беседе с РБК заявили, что мероприятие не состоится «по досадным причинам».

26 февраля сообщалось, что в Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом). Причиной стало плохое самочувствие музыканта.

В начале того же месяца в ОАЭ не состоялось выступление группы «Би-2». По данным Mash, власти Дубая приняли подобное решение по просьбе российских дипломатов.

Концерт певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) должен был состояться 23 декабря в Дубае, но был отменен. Причиной назвали обстоятельства, не зависящие от артиста или организаторов.

Ранее певица Полина Гагарина отказалась исполнять гимн на матче сборной России.

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