Стали известны новые подробности о сериале по «Гарри Поттеру»

Стали известны новые подробности о съемках сериала по вселенной «Гарри Поттера» от компании Warner Bros. Discovery для стримингового сервиса Max. О претендентах на роль шоураннера узнал Deadline.

По данным СМИ, Warner Bros. определились с тройкой основных претендентов на роль шоураннера грядущего проекта. Среди них продюсер сериала «Наследники» Франческа Гардинер, автор шоу «Час дьявола» Том Моран и Кэтлин Джордан, известная по «Молодым охотницам за головами». Отмечается, что предпочтение могут отдать именно Гардинер, так как ее «Наследники» показали оглушительный успех в прошлом году. При этом окончательное решение студии будет объявлено только в июне.

В апреле HBO опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщилось о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике. Премьеру шоу запланировали на 2026 год. Исполнитель главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф не имеет желания сниматься в телесериале.

Ранее кинокритик объяснил провал будущего ремейка «Бриллиантовой руки».