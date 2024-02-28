Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стали известны новые подробности о сериале по «Гарри Поттеру»

Продюсер «Наследников» Гардинер может стать шоураннером шоу по «Гарри Поттеру»

close
100%
WarnerBros./Clobal Look Press

Стали известны новые подробности о съемках сериала по вселенной «Гарри Поттера» от компании Warner Bros. Discovery для стримингового сервиса Max. О претендентах на роль шоураннера узнал Deadline.

По данным СМИ, Warner Bros. определились с тройкой основных претендентов на роль шоураннера грядущего проекта. Среди них продюсер сериала «Наследники» Франческа Гардинер, автор шоу «Час дьявола» Том Моран и Кэтлин Джордан, известная по «Молодым охотницам за головами». Отмечается, что предпочтение могут отдать именно Гардинер, так как ее «Наследники» показали оглушительный успех в прошлом году. При этом окончательное решение студии будет объявлено только в июне.

В апреле HBO опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщилось о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике. Премьеру шоу запланировали на 2026 год. Исполнитель главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф не имеет желания сниматься в телесериале.

Ранее кинокритик объяснил провал будущего ремейка «Бриллиантовой руки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами