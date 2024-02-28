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Гагарина отказалась исполнять гимн на матче сборной России

Mash: певица Полина Гагарина отказалась исполнять гимн России на матче с Сербией

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Полина Гагарина не сможет выступить с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас организаторы ищут замену исполнительнице. Мероприятие должно пройти 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Mash уточняет, что причиной подобного решения артистки стало то, что Гагарина не смогла перенести запланированный до этого корпоратив.

Директор исполнительницы уточнил, что заказ о выступлении на частном мероприятии певица получила еще в ноябре. Недавно Гагарину попросили выступить с гимном России перед футбольными сборными: изначально она согласилась в надежде, что сможет совместить два мероприятия, договорившись с организаторами, однако первые заказчики пригрозили артистке неустойками по договору.

Mash отмечает, что гимн Сербии на запланированном матче исполнит певица Александра Прийович. Также на мероприятии выступят Григорий Лепс и армянский певец Севак Ханагян.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем.

До этого сообщалось, что сербский певец Радинович исполнит «Катюшу» перед матчем Россия — Сербия в Москве.

Ранее певица Наргиз назвала Узбекистан неблагонадежным и похвасталась паспортом США.

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