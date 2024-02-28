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СК проводит проверку в клинике Хайдарова по факту трагедии с продюсером Гавриловым

«КП»: СК проводит проверку в клинике Хайдарова после трагедии с пациентом

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drkhidarov.ru

В клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова по факту трагедии с его пациентом — продюсером Петром Гавриловым проводят не обыски, а обязательную проверку Следственного комитета России. Об этом kp.ru сообщила юрист Кристина Высоцкая.

По ее словам, представители СК выяснят причины трагедии, после чего по результатам проверки будет известен исход ситуации.

«Сейчас уголовное дело не возбуждено, но, действительно, проводится доследственная проверка. И это полностью регламентируется уголовно-процессуальным кодексом. В настоящее время нет оснований для беспокойства. В данном случае я уверена, что представители СК убедятся и установят, что сотрудники клиники невиновны», — сказала Высоцкая.

28 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique на Часовой улице в Москве проходят обыски. По информации издания, на место привезли жену хирурга Светлану Сильваши.

Накануне стало известно об утрате бизнесмена Петра Гаврилова. Как писал Mash, у мужчины после операции, перенесенной в клинике Хайдарова, началось заражение крови.

Ранее Хайдаров опроверг информацию об обысках в своей клинике.

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