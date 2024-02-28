Бузова о сексе на первом свидании: «Потащу сразу домой»

Певица Ольга Бузова призналась на шоу «Это нормально?», что готова к интимной близости с мужчиной, в которого она влюбится с первого взгляда. Ее слова передает «СтарХит».

«Если это будет тот самый мужчина, я потащу его домой сразу без свидания и не на ночь, а на всю жизнь», — заявила исполнительница.

В декабре Бузова рассказывала, что планирует найти любовь в 2024 году. Она призналась, что хочет семью и мечтает о том, чтобы в ее жизни настал такой период.

До этого Бузова описала своего будущего мужа: она визуализировала умного, высокого и красивого мужчину. Ее воображаемый избранник — меценат, бизнесмен, который «выходит в общество и собирает акционеров, чтобы представить свой продукт — нейросети».

В 2019 году Бузова начала встречаться с Давой. В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Она также была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен.

Ранее сообщалось, что рэпер T-Killah решился на пересадку волос.